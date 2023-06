Belen Rodriguez | addio a Mediaset? L' indiscrezione | «Non è stata riconfermata a Le Iene e ha detto no a Tu si que vales»

... infatti,non sarebbe stata riconfermata al comando della trasmissione di attualità Mediaset. Spuntano i primi papabili nomi. Tra i più credibili, quello di Veronica Gentili.cade in ..., no a Tu si Que vales e niente Ienenon sarà presente alla prossima edizione di Tu si Que vales : la soubrette argentina - secondo uanto riporta Dagospia - ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5 . Non ...Rivoluzione in casa Mediaset . Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela , giornalista di Dagospia ,non sarebbe stata riconfermata per la conduzione de Le Iene e avrebbe detto addio, dopo dove anni, allo show del sabato sera di Canale 5, Tú sí Que Vales . Laparteciperà ...

Belen Rodríguez esclusa da Mediaset. È questa la notizia che sta circolando nelle ultime ore sul web. Secondo quanto anticipato da Dagospia, la showgirl argentina non sarebbe stata riconfermata alla c ...«Belen Rodriguez via Mediaset dopo 16 anni». L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. La conduttrice argentina avrebbe deciso di lasciare Tu si que vales, mentre ...