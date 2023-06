Belen lascia Tu Si Que Vales ed è fuori da Le Iene | il futuro in un reality

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 giugno 2023)RodriguezTu Si Quedopo nove edizioni. Come svelato da Dagospia, la compagna di Stefano De Martino non sarà più l'annunciatrice ufficiale del talent show al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara (quest'ultimi riconfermati o?). Sarà facile rimpiazzarea Tu Si Quedal momento che non ha mai convinto, ricevendo non poche critiche con tanti commenti negativi sulla sua conduzione. Le dirette, infatti, non sono mai state robe sue: dagli errori di pronuncia madornali agli imbarazzanti silenzi (colmati in registrata grazie al montaggio che dà più ritmo alla puntata, ma clamorosi in una diretta tv), dalla vistosa dipendenza del copione all'incapacità generale di gestire un live. Tutto questo, naturalmente, passa in secondo piano visto ...