Beach volley | World Tour 2023 Nicolai Cottafava imbattuti a Jurmala! Sono agli ottavi con Bianchin Scampoli Lupo Rossi ai play-off

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Due coppiedi finale e una che dovrà passare dai-off per accedere al primo turno ad eliminazione diretta in quanto una delle quattro peggiori terze classificate dei gironi: questo il bottino dell’Italia delnella prima giornata di gare del main draw al Challenge di Jurmala. Doppio successo perche convincono soprattutto contro i solidi statunitensi Budinger/Field e volano. Secondo turno conquistato, in campo femminile, anche perche superano un non semplice girone preliminare con una vittoria convincente contro le finlandesi Lahti/Ahtiainen, per poi cedere in finale a una campionessa e una vice-campionessa del mondo: le ...