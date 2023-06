Bayern Monaco-Vlahovic | l’offerta alla Juve | 50 milioni + contropartita

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilcontinua a fare la spesa in Italia e si prepara a piazzare due colpi importanti sul fronte calciomercato. L’ultima stagione non è stata di certo positiva, la vittoria della Bundesliga è arrivata solo grazie al passo falso del Borussia Dortmund nell’ultima giornata e il percorso in Champions League non è stato positivo. Il club tedesco ha deciso di affidarsi al tecnico Tuchel e le parti sono in contatto per programmare la prossima stagione. E’ ad un passo l’arrivo di Kim, difensore del Napoli protagonista di una stagione da stropicciarsi gli occhi. Il club tedesco è pronto al pagamento della clausola rescissoria e anche la trattativa con il calciatore è in fase avanzata. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, anchePer l’attacco il nome in pole è quello di Dusan ...