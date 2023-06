Basket | Nba | giocatore dei Memphis Grizzlies Ja Morant sospeso per 25 partite**

(Di venerdì 16 giugno 2023) New York, 16 giu. (Adnkronos) - La star deiJaè stata sospesa per 25 partiteper condotta dannosa per il campionato. Lo ha annunciato l'Nba. "La sospensione diinizia immediatamente e rimarrà in vigore per le prime 25 partite della regular season 2023-24.dovrà anche rispettare determinate condizioni prima di essere reintegrato", ha affermato l'Nba. Inoltre, "non è idoneo a partecipare a qualsiasi campionato pubblico o attività di squadra, comprese le partite di pre-season, durante il corso della sua sospensione". Ildi basket è la seconda volta che vienenegli ultimi tre mesi per aver mostrato un'arma da fuoco sui social media, dopo una sospensione di otto partite a marzo. "La decisione ...

Michael Jordan e' a un passo dalla vendita dei Charlotte Hornets. L'ex campione, azionista di maggioranza della franchigia dida 13 anni, e' molto vicino all'accordo per la cessione a un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall. Lo riporta l'emittente televisiva ...... in partenza direzione, e che si è chiusa con una finale amaro. Nella finale disputata giovedì 15 giugno a trionfare è stato il Monaco. La squadra del principato, in casa degli avversari, ...A Perugia, quindi, non solo, ma anche tanto intrattenimento: Estathé animerà le pause tra una partita e l'altra proponendo, proprio come durante le sfide di, giochi per poter vincere tanti ...

L'addio di Michael Jordan come proprietario arriva proprio a ridosso del Draft 2023 in cui sceglieranno per secondi. Gli acquirenti sono Gabe Plotkin e Rick Schnall, rispettivamente già azionista di ...Jordan continuerà a supervisionare le operazioni di basket fino al draft NBA di giovedì prossimo e all'inizio della free agency il 1° luglio. Una volta completata la vendita, Jordan manterrà una quota ...