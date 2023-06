Basket | il programma della Trentino Cup 2023 | gli azzurri sfidano la Turchia in semifinale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si fa sempre più definito il percorsoNazionale italiana diin vista dei Campionati Mondiali, rassegna quest’anno in scena nelle Filippine, in Giappone e Indonesia dal 25 agosto al 10 settmebre. Gli uomini di coach Pozzecco infatti nella prima settimana di agosto, dopo dieci giorni di allenamento al training camp di Folgaria, disputeranno a Trento l’ottava edizioneCup, torneo amichevole inil 4 e il 5 agosto alla BLM Group Arena. Si tratta di un evento importante in quanto sarà effettivamente il primo test di avvicinamento al Mondiale. Glinello specifico affronteranno alle ore 20:30 di venerdì 4 agosto la. Due ore e mezza prima, alle 18:00 si affronteranno invece le ...

