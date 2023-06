Basket | Finale Scudetto 2023 | Milano rimonta | ma dopo due supplementari vince Bologna e serie sul 2-2

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si è conclusa alla Segafredo Arena gara-4 delle finali del massimo campionato italiano dile due vittorie interne diarriva il secondo successo consecutivo sul parquet amico per la Virtus, che così impatta la. Match dominato dalla difesa delle V-Nere, con l’Olimpia che come in gara-3 ha faticato tantissimo a trovare degli attacchi positivi. Nell’ultimo quarto, però, Napier e compagni si sbloccano e da -18 forzanoa due. Primo quarto che perinizia bene con la tripla di Voigtmann, poi sale in cattedra Shields e Olimpia che va avanti sul 7-10, anche grazie ai rimbalzi offensivi. Ma la Virtus si sblocca con Shengelia e Ojeleye, mette a segno un parziale di 14-0 e scappa via. Fatica ...