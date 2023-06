(Di venerdì 16 giugno 2023) Si apre con la vittoria diil quarto turno della Poule Scudetto valido per il Campionato didi. La squadra emiliana, reduce dalla sconfitta in Finale all’European Champions Cup, si è infatti imposta nella prima sfida con i Campioni d’Italia di San, posizionandosi in testa al difficilissimo raggruppamento G. Un match certamente non semplice per i parmigiani, abili a mettere a referto due punti nell’inning inaugurale contro uno segnato dai rivali. Ma la ripresa chiave è la terza, dove arrivano altri due sigilli che porteranno i ragazzi di Marcello Saccardi a imporsi per 4-2. Nello stesso gironeun, uscito vittorioso dalla sfida contro Senago per 6-1. Nel gruppo F tutto troppp facile per Nettuno che ...

PrecedenteB - Scontro diretto al De Benedetti: domenica Piacenza - Catalana La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger ...Impegno casalingo domani per New Rimini, che nella seconda giornata di ritorno del girone C dellaB diospiterà Fovea EmbersFoggia. La squadra del manager Gilberto Zucconi si presenta da imbattuta dopo 14 partite e guida la classifica. Foggia è attualmente terza in ......stadio De Benedetti andrà in scena il primo scontro diretto per il Piacenzain ottica playoff. I biancorossi ospiteranno la Catalana Alghero. Entrambe le formazioni arrivano da una...

Baseball, Serie A 2023: Parma supera San Marino in gara-1, Grosseto batte un colpo OA Sport

Dopo una serie di trasferte, l’ultima valsa una preziosa doppietta a Codogno (7-11 e 2-13 in sette inning per “manifesta superiorità”), il Cagliari Baseball tornerà sul diamante di casa, al Comunale ...Entra nel vivo la stagione 2023 di serie B. Appena superato il giro di boa di metà campionato, domenica 18 (ore 11 e 15) allo stadio De Benedetti di Piacenza andrà in scena il primo scontro diretto pe ...