Baronissi | Festival della Letteratura | Comune al lavoro per la “Città dei Libri per ragazzi”

Leggi su zon

(Di venerdì 16 giugno 2023) Archiviata da pochi giorni l’edizione dei record – tre giorni di dibattiti e incontri, letture animate, laboratori di scrittura, live painting, spettacoli, 2500donati, 800 giurati, 35 classi coinvolte – l’obiettivo è ora fare dila “deiper”. “Una manifestazione che stupisce per eco, seguito e contenuti – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – un evento per la, ma soprattutto con la. Siamo orgogliosi di aver portato quest’idea a, tassello ulteriore che ne testimonia la vivacità culturale. Lavoriamo per fare dila “deiper”, mettendo in rete – con il coordinamento di “Libro Aperto” – le ...