Napoli - Il Napoli sta per chiudere l'ingaggio del nuovo allenatore per la prossimadopo l'addio di Spalletti. In arrivo una novità importante con la scelta annunciata dasui social: 'Mercoledì prossimo dovrebbe essere il giorno di Paulo Sousa alla SSC Napoli dopo ..., nel suo intervento avvenuto nelle scorse ore su TV Play, ha dunque spiegato come la ... Allegri non poteva continuare alla Juve dopo unadel genere, se continua significa che la Juve ...Quel che colpisce è che secondoItaliano verrebbe a Napoli per un ingaggio di 4 milioni a, ossia più di Spalletti che percepiva 3,5. È un aspetto che sorprenderebbe non poco visto ...

Bargiggia: “Stagione del Milan non esaltante, Pioli ha delle responsabilità” Pianeta Milan

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato tale notizia sui social.Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Rudi Garcia.