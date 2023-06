L'al consumo sarebbe pari al 6,1% nella media di quest'anno e diminuirebbe al 2,3 il prossimo e al 2 nel 2025 Rispetto alle previsioni pubblicate in gennaio,la riduzione è di circa 0,3 ...Le previsioni disono state attenuate al 6,1% sulla media di quest'anno, al 2,3% sul prossimo e al 2% sul 2025. A gennaiopronosticava un carovita 2023 al 6,5%, sul 2024 il 2,6% ...E' quanto emerge dal rapporto disull'economia del Lazio, presentato stamani a Roma. Per ... L'ha colpito di più le famiglie meno abbienti, in quanto sul loro paniere di spesa ...

Bankitalia,inflazione in frenata con calo prezzi energia

All'opposto Bankitalia ha ritoccato al ribasso le attese sul successivo biennio, al più 1% sul 2024 e al più 1,1% sul 2025, laddove sei mesi fa prevedeva il più 1,2% di crescita per ognuno di questi ...La "discesa dei corsi energetici, più rapida di quanto ipotizzato" frenerà la corsa dell'inflazione- E' quanto stima la Banca d'Italia nelle proiezioni macro condotte nell'ambito eurosistema Bce rived ...