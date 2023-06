Banana | Caimano 30 anni di insulti al Cav | nemmeno ora la sinistra si scusa

Via con la Repubblica del(che poi è sempre meglio di quella dei travagli, intesi come ... Quando il "" era ancora in vita e lo si poteva sfottere allegramente al posto di scrivere "...... miliardario, presidente) ridens, Berluscosa (e Berluscoso), Burlesquoni, Cavalier, Er ... da nano pelato a nano di gomma; da mafionano a Il Cainano (Ildissimulato, of course); da Al ...Altri meno lusinghieri come il, così come per anni lo descriveva la sinistra e come lo ha ... E poi ce ne sono tanti altri:, il Cavaliere, lo zio Silvio (come spesso era chiamato tra i ...

"Banana, Caimano". 30 anni di insulti al Cav, nemmeno ora la ... ilGiornale.it

Lo hanno infamato per decenni, con offese e insinuazioni. Lo hanno accusato di tutto. Ma gli anti-Cav nemmeno ora si scusano: anzi, sostengono che a esacerbare i toni fosse proprio Berlusconi ...Milano, 12 giu. (askanews) - Il "dottore", il Cavaliere, il Caimano o anche Sua emittenza . E poi Banana, lo zio Silvio o Papi, quel nome ...