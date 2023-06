Bambino ucciso dal suv a Roma | ecco perché siamo colpevoli tutti e anche le istituzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Psicoterapeuti, scrittori, illustri editorialisti:oggi si scagliano contro i quattro youtuberdi aver causato la morte di unmercoledì a, sfrecciando a 110 all’ora su una macchina di lusso affittata, per girare video per il loro canale.sui social lo sdegno è collettivo, tantissimi gli insulti eminacce,direttamente sui profili dei quattro youtuber. La rabbia è comprensibile, è morto un, una tragedia senza confini. Ma se gli youtuber sono gli esecutori materiali di questo “delitto”, dall’altro non c’è dubbio chenoi adulti. E, ovviamente, le...