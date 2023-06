Bambino morto a Roma | lo straziante annuncio del padre fa piangere l’Italia intera

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 giugno 2023) SOCIAL. La vicenda di Manuel Proietti, undi soli 5 anni che èin un tragico incidente a, Casal Palocco, ha scosso profondamente l'intero paese. La morte ingiusta del piccolo ha provocato dolore e sconforto in tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza. Un destino crudele si è abbattuto su un'anima pura e indifesa come quella di Manuel, lasciando tutti senza parole. L'incidente, che ha coinvolto anche lo youtuber The Bordeline, è avvenuto tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, ...