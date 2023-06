Bambino morto a Roma | l' esperta | ' Deriva incontenibile dei social | necessaria una stretta come in Francia'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un bimboper mano di chi, al volante, stava giocando on line. Un tragico effetto del disagio giovanile per cui è necessario un rapido intervento del legislatore. Ne è sicura Iside Castagnola , ...

Un bimboper mano di chi, al volante, stava giocando on line. Un tragico effetto del disagio giovanile per cui è necessario un rapido intervento del legislatore. Ne è sicura Iside Castagnola , avvocato ...Con i follower ricavi per 191mila euro Invece undi 5 anni è, mentre la madre e la sorella sono salve quasi per miracolo, visto che pare la Lamborghini viaggiasse sopra i 100 km/h , ...... in pochi minuti è accorsa molta gente e c'era un ragazzo che prestava i primi soccorsi al, ... Fotogallery - Bimboin incidente a Roma, fiori e peluche sul posto - - > leggi dopo - - > ...

600mila iscritti e milioni di visualizzazioni per il collettivo di giovanissimi coinvolti nello scontro con una Smart nel quale è morto un bimbo di soli 5 anni "Tra sfide, challenge e scherzi di ogni ...Marco Proietti, papà del piccolo Manuel, ha condiviso un messaggio per il suo bambino, morto nell'incidente di Casal Palocco.