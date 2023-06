Bambina scomparsa | procura incarica il genetista Ricci per il Dna Donne ascoltate dai giudici tornate all’ex albergo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le dueaccompagnate dai carabinieri a Palazzo di giustizia per esserecome "persone informate dei fatti", una romena e una peruviana, sono state riaccompagnate all'ex hotel Astor. Intanto ladi Firenze ha nominato Ugodell'Istituto di medicina legale di Careggi, per estrarre il Dna dallo spazzolino e dal pettine di Kata, laperuvianasabato scorso dall'ex hotel Astor

... 'Ha almeno un milione di anni' Mamma a 5 anni, l'incredibile caso di Lina Medina: lapiù ... quindi poi ha riferito alle autorità che la barca è affondata e sua madre è. Il 25 ...C'è una nuova ipotesi degli investigatori che potrebbe spiegare perché Kata , ladi 5 annilo scorso 10 giugno a Firenze , non compaia in un alcun filmato di videosorveglianza nei dintorni dell' ex hotel Astor , lo stabile occupato doveva viveva la sua famiglia. ...È passata quasi una settimana dalladella piccola Kata, la bimba di 5 anni della quale si sono perse le tracce da sabato ... I genitori dellasono stati ascoltati separatamente e i ...

Bimba scomparsa a Firenze, sentiti i genitori in procura. Preso lo spazzolino per ricavare il Dna di Kata. Il… La Stampa

Kata non si trova. La bambina di 5 anni di origine peruviana è scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno, quasi una settimana in cui si rincorrono gli appelli dei genitori per riportarla a casa e ...I genitori della bambina, Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, e la famiglia dello zio sono stati trasferiti in una “località segreta” Mentre le indagini vanno… Leggi ...