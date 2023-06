Bambina scomparsa | carabinieri escono da ex hotel con due donne Saranno sentite dai giudici

(Di venerdì 16 giugno 2023) Due, considerate "informate sui fatti" in merito alladella piccola Kata, sono uscite stamani, 16 giugno 2023, dall'ex hoteI Astor, insieme ai

... chiamata dai familiari Kata, ladi 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando èa Firenze dall'ex hotel Astor occupato dove abita ...Il programma a cura di Siria Magri questa sera, venerdì 16 giugno, stando alle anticipazioni riportate sul comunicato ufficiale , aprirà con la vicenda di Kata , ladi 5 annida Firenze lo scorso 10 giugno. Di lei, da quel sabato, non si hanno più notizie e i genitori sono disperati. Col passare dei giorni, inoltre, stanno spuntando nuovi ...Il giorno delladellaKatherine Alvarez era a lavoro e, quando è stata allertata, subito si è precipitata a casa per partecipare alle ricerche risultate però vane, con la donna che ...

Bimba scomparsa a Firenze, sentiti i genitori in procura. Preso lo spazzolino per ricavare il Dna di Kata. Il… La Stampa

Bimba sparita a Firenze, tutti gli aggiornamenti sul caso che tiene in ansia l’Italia intera. Continuano gli interrogatori ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...