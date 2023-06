Bambina scomparsa a Firenze | si cercano tracce del Dna di Kata

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre le indagini vanno verso la guerra per bande per il racket degli affitti, i carabinieri hanno prelevato uno spazzolino da denti dal bagno della stanza in cui alloggiava Mialeya Alvarez Chicillo, ladall’hotel Astor a, per prelevare il suo Dna che è stato inserito nella banca dati nazionale. Anche se per adesso non hanno alcun reperto con cui confrontarlo. I genitori della, Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, sono stati trasferiti in una “località segreta”, analogamente alla famiglia dello zio.