Balotelli dà un pugno al ds del Sion vestito da Pikachu La società | “Ci siamo illusi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’attaccante italiano Marioè di nuovo finito al centro delle polemiche al termine di una disastrosa stagione appena conclusa con il. La squadra svizzera è retrocessa in Serie B arrivando ultima in campionato con solo 7 vittorie in 36 giornate. Il bresciano, nell’anno che per lui doveva essere del riscatto per un possibile ritorno in Serie A e in Nazionale, non ha deluso solo dal punto di vista delle prestazioni sportive, ma anche per quanto riguarda la disciplina personale all’interno e fuori dallo spogliatoio.è stato spesso preso di mira dai suoi tifosi a causa dei suoi comportamenti al di sopra delle righe e delle regole interne. In particolare recentemente è emerso un episodio che ha lasciato tutti sconcertati. A svelarlo è il quotidiano svizzero Blick, che racconta di una festa di carnevale alla quale ...