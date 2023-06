Bailo Bailo | presentato a Madrid il musical che omaggia Raffaella Carrà

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le canzoni più indimenticabili dell'artista italiana fanno da sfondo a una storia di emancipazione e ascesa professionale, nella Spagna degli anni Settanta. Non una biografia, ma un omaggio che racconta lo spirito dellae insegna a non tradire mai i propri sogni, unico motore di tutto

Alla presentazione è intervenuto Marco Martinelli , (scoperto da Raffaella Carrà nel programma Forte forte forte ), ha propostosong , versione nuova di Ballo ballo , indossando una ...Liberamente ispirato al film Explota Explota di Nacho Alvarez,avrà la regia di Francesco Bellone, le coreografie di Gillian Bruce e la consulenza artistica di Sergio Japino. In Italia lo ...Al Museo Luigisegnatevi poi la mostra ' I Capolavori ' di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica ...

Raffaella Carrà in musical, a Madrid sarà Bailo Bailo - Teatro Agenzia ANSA

"Raffella Carrà non era solo una grande donna di spettacolo. Era un'innovatrice, una donna libera, coraggiosa. Ce l'abbiamo un po' tutti nel Dna, per quello che ha fatto, per la sua musica, per la sua ...Lo spettacolo, presentato oggi, debutterà allo storico teatro Capitol sulla Gran Via il prossimo 2 novembre. "Non era solo una grande donna di spettacolo. Era un'innovatrice, una donna libera, coraggi ...