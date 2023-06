Baiardo | il favoreggiatore dei fratelli Graviano torna a parlare sui social | “Il procuratore Tescaroli ha chiesto il mio arresto”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Salvatore, già condannato per favoreggiamento deiFilippo e Giuseppe(i boss palermitani condannati per le stragi del 1992 e del 1993) in una diretta TikTok ha affermato ieri che la procura di Firenze, nella persona delaggiunto Luca, avrebbeil suoin data 26 maggio. La richiesta di custodia cautelare in carcere, sempre secondo, sarebbe stata rigettata dei giudici. Però ilavrebbe fatto opposizione e il 14 luglio si terrà una camera di consiglio nella quale altri giudici decideranno se accogliere la richiesta dio meno. La Procura di Firenze non conferma né smentisce.si è ...

L'ultimo capitolo fiorentino si era arricchito grazie al 'filone', ildei boss Graviano, con la presunta foto che immortalerebbe Silvio Berlusconi in compagnia del generale dei ...L'ultimo capitolo fiorentino si era arricchito grazie al 'filone', ildei boss Graviano, con la presunta foto che immortalerebbe Silvio Berlusconi in compagnia del generale dei ...Frasi che vanno registrate con la massima cautela perchéè noto non certo per meriti artistici o doti da influencer, ma perché è undei boss che hanno fatto le stragi . Per ...

Baiardo, il favoreggiatore dei fratelli Graviano torna a parlare sui social: “Il procuratore Tescaroli… Il Fatto Quotidiano

Il camorrista Adinolfi, aveva parlato di una ”cortesia” (piazzare le bombe) chiesta a lui da Berlusconi, in procinto di scendere in campo ...L’ultimo tassello riguardava la presunta foto in mano a Salvatore Baiardo, il favoreggiatore dei boss Graviano, in cui comparirebbero Silvio Berlusconi con il generale dei carabinieri Francesco ...