Baiardo attacca il procuratore Tescaroli su Tiktok | “Ha chiesto il mio arresto perché vuole fare carriera”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Salvatoretorna con un nuovo video su. E questa volta lo fa, in primis, perre ilaggiunto di Firenze, Luca. Nei primi sei minuti del video pubblicato, il favoreggiatore dei fratelli Graviano, si dice “stanco” e non risparmia accuse al. “Io ho sempre avuto rispetto di tutto e di tutti, in primis anche dei magistrati che mi indagavano, che mi accusavano”, esordisce, spiegando che il rispetto ha riguardato anche il. “Ho sempre avuto una grande stima di lui che però ho perso da marzo ad oggi – aggiunge – Io posso capire che lui voglia, che la voglia finire alla procura di Terni, diventandocapo. Però un ...

In realtà il regalino non era gratuito perché - sempre secondo- sarebbe stato inserito in una sorta di trattativa che aveva come contropartita la concessione di cambiamenti legislativi ...E poidirettamente: 'Non si possono avere tre versioni, una per la tv, una per la magistratura e una per TikTok. Non è possibile accettare tutto questo, bisogna indagare seriamente, ...si sbilancia anche sul futuro del conduttore: "Non andrà in Rai, né a Mediaset né tornerà a La7". A Mediaset invece ci andrà lui,, che sembra confermarlo a ilFattoQuotidiano.it : "...

Baiardo attacca il procuratore Tescaroli (su Tiktok): “Ha chiesto il mio arresto perché vuole fare… Il Fatto Quotidiano

Salvatore Baiardo, già condannato per favoreggiamento dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano (i boss palermitani condannati per le stragi del 1992 e del 1993) in una diretta TikTok ha affermato ieri ...Elogio funebre per Silvio Berlusconi su Tiktok: il singolare tributo arriva da Salvatore Baiardo, l’uomo che ha curato la latitanza dei fratelli Graviano in Nord Italia. Tra una parola commossa per qu ...