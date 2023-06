(Di venerdì 16 giugno 2023) MILANO –K ha annunciato l’uscita del suo nuovo e atteso singolo, “non” (Columbia Records/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 16 giugno. Una continua evoluzione, quella che la regina della bella stagione porta con sé con il suo nuovo singolo: un nuovo look passionale anticipa il mood esplosivo di “non”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “E se fossi tu”, il nuovo singolo di Raesta In “Breathless” sonorità Brit-Pop anticipano il nuovo album di Antonio Pugliese “Due note soltanto”, il nuovo singolo di Le rose e il deserto Gabriele Borsato: esce ‘Online’, il nuovo singolo del cantautore veneto ...

BARI - La Puglianel cuore della musica nel giorno del solstizio d'estate con il festival più amato dell'estate ... Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava,K, Bais,...nel 2023, per la ventunesima edizione, Radio Norba Cornetto Battiti Live. Uno show ... Alfa Alvaro De Luna Ana Mena Angelina Mango Anna Annalisa Ariete Articolo 31 AvaK ...Tra questi troviamoK, ormai un habitué su quel palco, Malika Ayane, i Coma Cose, Ariete, Ginevra e Orietta Berti. I conduttori in staffetta vanno da Victoria Cabello e Alessio Viola ad Elena Di ...

Baby K torna con M’ama non M’ama Musicalnews.com

“Sono finalmente tornata nel quartiere“, commenta Baby K, “tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ...L’estate può finalmente iniziare! BABY K annuncia oggi l’uscita del suo nuovo e atteso singolo, “M’AMA NON M’AMA” (Columbia Records/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 16 giugno e già disponibile in ...