Baby gang aggredisce due uomini alla fermata del bus di Porta Nuova

(Di venerdì 16 giugno 2023) Bergamo. Una banda di ragazzi ha aggredito due indiani mentre attendevano l’autobuspensilina di. Erano circa le 18 e i due, fratelli di 52 e 33 anni, erano fermi in attesa di ritornare a casa con un bus dell’Atb. Un gruppo di giovanissimi, probabilmente nordafricani, si è avvicinato ed ha chiesto loro se avevano dell’hashish da vendere. I due cittadini indiani hanno risposto di no e i ragazzini hanno cominciato a spintonarli. Il 52enne è finito con violenza contro la vetrata della pensilina, che è andata in frantumi, ha sbattuto la testa e, cadendo sui pezzi di vetro si è ferito anche alle mani e alle braccia. Gli aggressori sono scappati e i passanti hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza e i sanitari hanno medicato il ferito sul posto, poi lo hanno accompagnato all’Humanitas ...

Tale progetto si pone in un'ottica di prevenzione e contenimento del fenomeno delle cosiddette '', utilizzando una modalità operativa che parte dal basso, ovvero attraverso l'ascolto diretto ...

Aggrediti da baby-gang: 52enne spintonato e ferito L'Eco di Bergamo

IN PIENO CENTRO. Aggressione in viale Papa Giovanni, a Bergamo, all'altezza della pensilina Atb di Porta Nuova, davanti al negozio dell'Atalanta. Due fratelli indiani - di 52 e 33 anni -, intorno alle ...