Autoregalo | perché donare a se stessi fa bene e 5 idee per ogni occasione

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci hanno insegnato che è meglio dare che ricevere e che fare un regalo è un atto disinteressato, o che almeno dovrebbe esserlo. A volte, però, ricevere un regalo è decisamente più soddisfacente, soprattutto se quel regalo è stato scelto da qualcuno che ci conosce perfettamente e che sa esattamente cosa vorremmo: noi. Il termine ufficiale è “self-gifting” o “” ed è un modo per auto-convalidarsi e dire al mondo e a noiche meritiamo di essere felici e coccolati.fafarsi unFarsi unè il modo migliore per dimostrarsi un po’ d’amore. È un modo per darci qualcosa che desideriamo o di cui abbiamo veramente bisogno, senza dover fare affidamento sugli altri, che spesso quando ci fanno un dono non riescono – non ...

Leggi Anche L'dei consiglieri della Puglia: ridarsi il bonus di fine mandato. La ... ma il fenomeno è comune, non sapendo le regole della raccolta e non essendoci cestini in centro,..." verrebbe da suggerire " fu proprio il Consiglio con una spinta coscienziosa a decidere che quanto veniva percepito già, fosse sufficiente. Ricordiamo, infatti, che un consigliere regionale, ...Leggi Anche L'dei consiglieri della Puglia: ridarsi il bonus di fine mandato. La ... ma il fenomeno è comune, non sapendo le regole della raccolta e non essendoci cestini in centro,...