Autodromo di Monza - Le novità e gli eventi da non perdere al MiMo 2023 - VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per il, ilsi trasferisce a, nel tempio della velocità, fino a domenica 18 giugno (l'ingresso è libero). Ecco una rapida carrellata di ciò che vale la pena di vedere all'in questi giorni, dalle Case ufficiali, presenti in gran quantità, a progetti particolarmente innovativi. Indy Autonomous Challenge. Una Indy Light di Dallara. Qui sotto ci sono pistoni, che le spingono fino a 280 km/h, ma la loro particolarità è che la guida è autonoma, e il software di gestione è stato realizzato da squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Finora questi bolidi senza pilota hanno corso solo sugli ovali americani (a Las Vegas ha vinto il Politecnico di Milano), qui è la prima volta che si sfidano su una pista tortuosa. Aehra. A ottobre, a Milano, si era visto il debutto del primo modello, ed era ...

Al Mimo all'Nazionaleè esposta la 777 hypercar. Una preview della presentazione ufficiale che avverrà, sempre nel Tempio della Velocità, il 7 luglio.. La 777 hypercar nasce da un'idea dell'..."All'diil MiMo fa sognare perché abbiamo super car, anteprime mondiali ma anche test drive per tutte le tecnologie disponibili. C'è una grande passione. Vediamo famiglie e scolaresche, ...Oggi è scattato il MIMO 2023 , che andrà in scena fino al 18 giugno, all'Nazionale di. Della line - up fanno parte anche le auto firmate Dodge e RAM , con un totale di 6 modelli in esposizione negli stand dedicati ai due marchi statunitensi. Per infiammare ...

MiMo 2023, taglio del nastro all'Autodromo di Monza Agenzia ANSA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 giugno 2023 – “Un evento che per il comparto automobilistico lombardo assume un valore significato strategico. La forza di questa manifestazione è anche quella di creare ...Dall'Indy Autonomous Challenge alle anteprime assolute, tra cui la Aehra Sedan e la microcar elettrica Mole Urbana nella sua veste definitiva. Ci siamo anche noi di Quattroruote, per parlare di bambin ...