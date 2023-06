Aurora Ramazzotti riceve questo umile regalino | fan a bocca aperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Arrivano già i primi regali per Cesare, il figlio die Goffredo Cerza, nato il 30 marzo scorso. L'influencer e figlia di Eros e Michelle Hunziker ha mostrato su Instagram il pensiero inviatole da Armani, noto marchio di vestiti. Di cosa si tratta? Sono piccoli abiti per il piccolo di casa. Nelle storie disi vedono pantaloncini colorati, pigiamini, camicette. Nella storia successiva, invece, si vedonoe Goffredo che si scambiano un gesto d'affetto. Abbracciati e sorridenti, i due appaiono più innamorati che mai. La loro è una storia che dura da molti anni. E che ora si è rafforzata ancora di più con la nascita del primogenito. La loro sintonia è evidente sia sui social che in giro per le strade. Anche quando viene paparazzata, infatti, la coppia appare sempre più affiatata. ...