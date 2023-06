Aumento dei tassi Bce | ecco quanto costa la rata del mutuo agli italiani

... con una quota in forterispetto all'anno precedente secondo quanto rivela l'analisi del ... seguito dal compartoservizi e della manifattura. Nello specifico, sono i servizi di alloggio e ...... con un significativodell'inflazione primaria e core nel breve termine, ma anche un ... Ciò potrebbe riflettere " grandi divisioni su cosa fare dopo luglio, poca fiducia in alcunidriver ...L'indice nazionaleprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al nettotabacchi, registra undello 0,2% su base mensile e del 7,2% su base annua.

Tassi, la nuova stretta della Bce: aumento dello 0,25% (ora al 4%). È l'ottavo rialzo in meno di un anno ilmessaggero.it

Nuovo rialzo dell'indice Istat di maggio (+0,2% rispetto ad aprile), inflazione in lieve calo al 7,2% e rendimenti dei BOT in crescita.È stato nel 1961, quando la politica collettivista del “Grande balzo in avanti” ha portato a un crollo della produzione alimentare, con conseguente aumento dei decessi e calo delle nascite. Ma dal ...