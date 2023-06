Atp Stoccarda | rivivi la diretta | Musetti fuori | vince Tiafoe

(GERMANIA) - Il sogno di Lorenzo Musetti all'250 disi ferma ai quarti di finale . L'azzurro è stato battuto in rimonta dallo statunitense Frances Tiafoe , terza testa di serie del seeding. Rivivi la diretta della ...(GERMANIA) - Lorenzo Musetti ha lottato alla pari ma alla fine ha ceduto contro Frances Tiafoe ai quarti di finale del "BOSS Open", torneo250 in scena sui campi in erba di(...Si ferma ai quarti di finale la corsa di Musetti nell'250 di. Non basta al tennista di Carrara la vittoria 7 - 6 del primo set, poi rimontato da Tiafoe con i successivi parziali 6 - 7, 2 - 6. Per il n. 17 del ranking è la terza sconfitta ...

ATP Stoccarda: Gasquet sorprende Tsitsipas, avanti anche Fritz e Struff Ubitennis

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti al 'Boss Open' (ATP 250 di Stoccarda). Sull'erba dei campi tedeschi, il 21enne di Carrara, n.17 del ranking e 6 del seeding, ha ceduto 6-7(6) 7 ...STOCCARDA - Lorenzo Musetti esce sconfitto dal match contro Frances Tiafoe ai quarti di finale del " BOSS Open ", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda), con montepremi complessivo pa ...