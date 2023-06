ATP Stoccarda | dove vedere Musetti-Tiafoe in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 giugno 2023) Questa mattina Lorenzosarà impegnato all’ATPnei quarti di finale contro lo statunitense Frances, numero 3 del tabellone. Dopo aver centrato il secondo successo consecutivo sull’erba, superando senza difficoltà il transalpino Barrere 6-3, 6-3 agli ottavi, l’atleta azzurro sogna la semifinale del torneo. Sulla sua strada però avrà un avversario ostico come, in grado di esprimersi su livelli più che discreti sull’erba. L’americano, in seguito al bye usufruito al primo turno, ha debuttato asuperando il ceco Jiri Lehecka per 7-6(2), 6-4, andando così a eliminare un avversario temibile. Per Frances è importante tornare sui livelli che gli competono, dopo la prematura uscita al Roland Garros,è stato eliminato al terzo turno dal redivivo ...