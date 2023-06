ATP Stoccarda 2023 | Tiafoe sconfigge Musetti in rimonta Hurkacz ok | male Fritz

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) È terminata poco fa la quinta giornata dell’ATP 250 di, torneo che, insieme all’ATP di ‘s-Hertogenbosch, apre la stagione sull’erba. In Germania si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Niente da fare purtroppo per Lorenzo. L’italiano (testa di serie n.6) ha messo in grande difficoltà lo statunitense Frances(n.3 del seeding), ma alla fine è uscito dal campo sconfitto per 6-7(6) 7-6(4) 6-2. A strappare il biglietto per la semifinale della parte bassa del tabellone è stato dunque il tennista a stelle e strisce, che domani proverà a vincere ancora per arrivare in finale. Sulla sua strada ci sarà l’ungherese Marton Fucsovics, che oggi ha battuto a sorpresa lo statunitense Taylor(n.2 del torneo) ...