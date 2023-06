ATP Stoccarda 2023 | Lorenzo Musetti da applausi per due set | poi esce dalla partita | Tiafoe trionfa al terzo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Basta un rimbalzo strano e ti ritrovi da avere la possibilità di arrivare alla tua prima semifinale sull’erba, ad essere eliminato pochi minuti dopo. Quello che è successo a, che per due set fapari con Francesma deve arrendersi con il punteggio di 6-7 7-6 6-2, perdendo la trebisonda dopo un punto cruciale perso in maniera assurda e salutando il torneo di. Già i primi scambi confermano che fra di loro l’equilibrio regna sovrano. La palla break offerta dain apertura è un segnale che passa inosservato, ma nella seconda parte della frazione di apertura le cose si complicano nel settimo gioco, quando l’azzurro offre il fianco e, con un paio di errori di troppo, si ritrova sotto di un break sul 5-3 e servizio. ...

