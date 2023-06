Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 | Sinner-Ruusuvuori | dove vederla in diretta tv e in streaming

(Di venerdì 16 giugno 2023) Match da non perdere per gli amanti del tennis e i tifosi di Jannik. L'altoatesino oggi, venerdì 16 giugno, all'ATP 250 di ‘s-, sull'erba, sfiderà il finlandese Emilnei quarti di finale Il vincitore approderà in semifinaletroverà chi avrà avuto la meglio tra...

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 16 giugno 2023 . Occhi puntati sul tennis con i primi torneisull'erba di Stoccarda e 's -e Wta di Nottingham e 's -. Spazio anche al basket con la seconda sfida dell'Italia di Lino Lardo che, dopo la sconfitta all'esordio ...Tra Jannik Sinner e la prima semifinale della carriera su erba c'è Emil Ruusuvuori . Il Centre Court del torneo250 di s'2023 (Olanda) è pronto ad essere il teatro del quarto di finale tra l'altoatesino ed il finlandese, pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 . ...Jannik Sinner sfiderà Emil Ruusuvuori ai quarti di finale dell'250 di 's -2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Con l'uscita di scena di Daniil Medvedev non si può negare come Jannik sia diventato a tutti gli effetti il primo favorito di ...

Domani Sinner e Musetti scenderanno in campo rispettivamente a ‘s-Hertogenbosch e Stoccarda con l'obiettivo di guadagnarsi la semifinale.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sinner-Ruusuvuori, match valido per i quarti di finale dell'edizione 2023 dell'ATP 250 di 's-Her ...