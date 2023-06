ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | Ruusuvuori batte Jannik Sinner e ora affronterà Griekspoor in semifinale Eliminati Mannarino e McDonald

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la quinta giornata dell’ATP 250 di ‘s-, torneo che, insieme all’ATP di Stoccarda, apre la stagione sull’erba. In Olanda si sono disputati oggi tutti i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. La sorpresa più grande di giornata è stata purtroppo l’eliminazione di. L’italiano (testa di serie n.2) non è mai entrato realmente in partita contro il finlandese Emil(n.42 del ranking) e ha perso per 6-3 6-4 nell’ultimo match maschile di oggi. Quest’ultimo ha così strappato il pass per lae ora potrà contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo con l’olandese Tallon(n.6 del seeding), che è stato capace dire nel terzo ...