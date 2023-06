ATP Ranking 2023 | Sinner nella top 10 | Djokovic primo | ecco i più forti

Sull'erba olandese Sinner, n.9e secondo favorito del tabellone, è stato sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 del, in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4, in un'ora e ...Il finlandese, molto più concreto, si prende così la soddisfazione di battere per la prima volta in carriera in un torneoJannik, dopo 5 precedenti. Ruusuvuori (numero 42 del) in ...42 delcon un errore di rovescio. Si gioca poco sul servizio del finlandese, mentre Sinner fatica tanto sul suo. Annulla una palla break col servizio nel settimo gioco, ma nulla di più perché ...

Perché Sinner non può guadagnare posizioni nel ranking ATP a ‘s-Hertogenhosch. Ma nella Race… OA Sport

Si è conclusa poco fa la quinta giornata dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo che, insieme all’ATP di Stoccarda, apre la stagione sull’erba. In Olanda si sono disputati oggi tutti i quarti di fina ...Sinner (nono nel ranking ATP) è l'unico italiano al momento tra i Top 10. Dopo la vittoria del Roland Garros balza al primo posto in classifica Djokovic che supera Alcaraz ...