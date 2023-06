Atp e Wta ‘s-Hertogenbosch 2023 | programma | orari e ordine di gioco di sabato 17 giugno

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il, glie l’didella giornata di17del torneo combined di ‘s-. E’ il momento delle semifinali sull’erba olandese, dove sono rimasti solamente in otto a contendersi i due trofei. Non c’è purtroppo Jannik Sinner, sconfitto ai quarti dal finlandese Ruusuvuori, opposto al beniamino di casa Griekspoor. L’altra semifinale maschile sarà invece un derby australiano tra Thompson e Hijikata. CENTRE COURT Ore 11:00 – (4) Alexandrova vs (7) Sasnovich Non prima delle 12:30 – Kudermetova o Naef vs Hruncakova Non prima delle 14:30 – Thompson vs (LL) Hijikata a seguire – (6) Griekspoor vs Ruusuvuori SportFace.