Atp di Stoccarda | Musetti perde con Tiafoe | sfuma la prima semifinale sull’erba

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023)– Lorenzodice addio al torneo Atp di. L’Azzurro ha perso con lo statunitense Francesai quarti di finale. Nienteallora per il toscano che ha ceduto per tre set a zero 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6-2.lasul campo d’erba per, che si fa rimontare dall’avversario. Il racconto del match come riporta supertennistv.it Il Next Gen toscano era in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con il 25enne di Hyattsville, Maryland, dopo la vittoria al terzo turno agli ultimi Internazionali BNL d’Italia a Roma. Nel primo set l’equilibrio si interrompe nel settimo game quando con un errore di diritto Lorenzo concede il break (4-3): Frances conferma il vantaggio (5-3) ma ...