Atp 250 Stoccarda 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 16 giugno 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Germania), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina tedesca. Sale l’attesa per il ritorno di Matteo Berrettini, che non disputa un incontro ufficiale dal primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Insieme a lui anche altri due azzurri ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Presente pure il greco Stefanos Tsitsipas, in gara grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Occhi puntati, inoltre, sui due statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe, sul canadese Denis Shapovalov e sull’australiano Nick Kyrgios, quest’ultimo pronto ad effettuare il proprio esordio stagionale sulla superficie dove lo scorso anno ha conquistato una splendida finale in quel di ...

Dopo l'ottimo esordio sull'erba dell'di 's - Hertogenbosch, Jannik Sinner , attualmente numero 9 al mondo, è pronto per la sfida ai quarti di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n. 42). In palio un posto in ...Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti al 'Boss Open' (di Stoccarda). Sull'erba dei campi tedeschi, il 21enne di Carrara, n.17 del ranking e 6 del seeding, ha ceduto 6 - 7(6) 7.6(4) 6 - 2, dopo quasi due ore e tre quarti di gioco, allo ...Lorenzo Musetti saluta l'di Stoccarda ai quarti di finale contro Frances Tiafoe (n. 12 del ranking mondiale). Dopo una partita in perfetto equilibrio tra i due tennisti, un rimbalzo nefasto al tie break nel secondo ...

Musetti si ferma a Stoccarda, Tiafoe in semifinale Flashscore Dopo aver vinto il primo set al tie break, il tennista carrarino è stato sconfitto in rimonta dallo statunitense dopo quasi tre ore di gio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Sta per iniziare il match tra il padrone di casa Tallon Griekspoor e l'australiano Alex De Minaur: il vincente di questo incontro incrocerà uno tra Jann ...