Atp 250 ‘s-Hertogenbosch 2023 | montepremi e prize money

(Di venerdì 16 giugno 2023) Iled ildell’ATP 250 di ‘s-(Paesi Bassi), torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 giugno sui campi in erba della cittadina olandese. L’unico azzurro presente è Jannik Sinner, beneficiario di una wild card ed in cerca di riscatto dopo le delusioni maturate negli ultimi appuntamenti della stagione su terra battuta. L’altoatesino dovrà fare i conti in particolare con il russo Daniil Medvedev e l’ex top ten canadese Milos Raonic, al via in virtù del ranking protetto. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV Ai nastri di partenza pure il croato Borna Coric, l’australiano Alex De Minaur, il serbo Miomir Kecmanovic, il padrone di casa Botic Van De Zandschulp e il francese Adrian Mannarino. Attenzione anche allo statunitense Maxime Cressy, al kazako Alexander ...

Dopo l'ottimo esordio sull'erba dell'di 's - Hertogenbosch, Jannik Sinner , attualmente numero 9 al mondo, è pronto per la sfida ai quarti di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n. 42). In palio un posto in ...Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti al 'Boss Open' (di Stoccarda). Sull'erba dei campi tedeschi, il 21enne di Carrara, n.17 del ranking e 6 del seeding, ha ceduto 6 - 7(6) 7.6(4) 6 - 2, dopo quasi due ore e tre quarti di gioco, allo ...Lorenzo Musetti saluta l'di Stoccarda ai quarti di finale contro Frances Tiafoe (n. 12 del ranking mondiale). Dopo una partita in perfetto equilibrio tra i due tennisti, un rimbalzo nefasto al tie break nel secondo ...

Musetti si ferma a Stoccarda, Tiafoe in semifinale Flashscore Dopo aver vinto il primo set al tie break, il tennista carrarino è stato sconfitto in rimonta dallo statunitense dopo quasi tre ore di gio ...