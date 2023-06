Atletica | Samuele Ceccarelli svolge dei test con lo scudo aerodinamico

(Di venerdì 16 giugno 2023)in casa Italia sulla pista didella Caserma dei Carabinieri “Salvo d’Acquisto” di Roma: al lavoro lo sprinter azzurro, il quale si è cimentato nella corsa ad elevata velocità all’interno dellosotto lo sguardo del suo allenatore, Marco Del Medico. A seguire l’azzurro sono stati i tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, i quali hanno gestito la seduta di allenamento: effettuati rilevamenti della velocità, dell’ampiezza dei passi e della rapidità delle spinte a terra. Inoltre sono state effettuate riprese a velocità naturale e ad alta frequenza per l’analisi biomeccanica della corsa dell’azzurro: tutti questi dati immagazzinati saranno fondamentali in vista dei Giochi Europei, ai quali ...

Atletica leggera: Veronica Bona (Insubria), Gaia Fantoni (Insubria), Samuele Ceccarelli. Anzi, il 23enne sprinter toscano dell'Atletica Firenze Marathon ha dimostrato il 2 giugno al Golden Gala di Roma. Ceccarelli, che correrà i 100 (ed è anche nel gruppo della staffetta 4x100), l'oro europeo

In vista della partenza per gli Europei a squadre di Chorzow (Polonia, 23-25 giugno) si terrà allo stadio Paolo Rosi di Roma un raduno di due giorni delle staffette 4x100. Lunedì 19 e martedì 20 giugno