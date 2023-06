Atletica | le staffette azzurre 4×100 si radunano a Roma in vista degli Europei di Chorzow

(Di venerdì 16 giugno 2023) Indella partenza per la Polonia, dove dal 23 al 25 giugno si disputeranno glia squadre a, lesi raduneranno allo stadio Paolo Rosi diper preparare al meglio l’impegno. Tra gli uomini al via Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Tra le donne, invece, presenti Anna Bongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme), Vittoria Fontana (Carabinieri), Johanelis Herrera (Aeronautica), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alessia Pavese (Aeronautica). La pressione è soprattutto sulla staffetta maschile, chiamata a blindare la qualificazione ai ...

In vista della partenza per gli Europei a squadre di Chorzow (Polonia, 23-25 giugno) si terrà allo stadio Paolo Rosi di Roma un raduno di due giorni delle staffette 4x100. Lunedì 19 e martedì 20 giugn ...Scese in pista a Gavirate, hanno chiuso la gara in 4.05.59 e primeggiato con un ampio margine su altre 4 formazioni ...