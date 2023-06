Atletica | Crippa e Weir in scena a Pergine Valsugana

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per gli azzurri ultimo test prima dei Campionati Europei a squadre. ROMA - È l'ultima verifica prima degli Europei a squadre per Yemane per Zane. Domani sera i due campioni europei ...

...riprenderà con l'organizzazione della Polisportiva Oltrefersina per restituire il centro dell'Alta Valsugana all'che conta. Fari puntati sull'oro europeo dei 10.000 metri Yeman(...... Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l'oro europeo dei 10.000 Yeman(nei 5000), il bronzo ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 15 giugno 2023800m Catalin TECUCEANU G. S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vitt. V. To 1500m Pietro ARESE G. A. Fiamme Gialle 5000m YemaneberhanG. S. Fiamme Oro Padova 3000 siepi Osama ZOGHLAMI ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Per gli azzurri ultimo test prima dei Campionati Europei a squadre.ROMA (ITALPRESS) - È l'ultima verifica prima degli Europei a squadre per ...È l’ultima verifica prima degli Europei a squadre per Yeman Crippa e per Zane Weir. Sabato sera i due campioni europei saranno le stelle del Meeting di Pergine ( streaming qui ), che torna sulla scena ...