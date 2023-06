Atalanta | il 29 luglio test amichevole con il Bournemouth

(Di venerdì 16 giugno 2023) Inizia a prendere forma l’estate di precampionato dell’. Sabato 29i nerazzurri affronteranno inil, club inglese che milita in Premier League. La partita si disputerà al Vitality Stadium dicon fischio di inizio alle ore 15 inglesi (le 16 italiane). “L’Athletic Football Clubè un’antica società inglese della costa sud occidentale del Regno Unito, fondata nel 1899. Soprannominato “The Cherries”, nel campionato appena concluso ilsi è classificato al quindicesimo posto con 39 punti. Dal 2015, anno del debutto in massima serie, ha disputato sei stagioni in Premier League, ottenendo il nono posto nel 2016-2017, miglior piazzamento nella storia del Club”, si legge nella nota del club bergamasco. ...

Sabato 29 luglio (calcio d'inizio alle ore 16,00 italiane) i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno in amichevole il Bournemouth, club inglese di Premier League.