Aston Villa | ufficiale l’arrivo di Monchi dal Siviglia

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’annunciadicome nuovo direttore sportivo degli inglesi, in arrivo dalL’, dopo i rumor dei giorni scorsi, ha resodel nuovo direttore sportivo: si tratta di, ex della Roma e soprattutto del. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali deins. «Sono entusiasta di far parte dell’, un grande progetto che punta all’eccellenza dagli Under 9 ai massimi livelli, e condivido completamente la visione di Mr. Sawiris e Mr. Edens. Sono anche felice e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Unai Emery, uno dei migliori allenatori del calcio. Dopo aver ...

Commenta per primo Ramon Monchi lascia il Siviglia. La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. E pochi minuti dopo è arrivato il comunicato dell'che ha annunciato l'arrivo del ds. Una nuova avventura in Inghilterra dove ritroverà Unai Emery dopo l'esperienza insieme al Siviglia.Commenta per primo Il futuro di Arthur sarà lontano dalla Juventus . Dopo l'esperienza al Liverpool , il brasiliano potrebbe tornare in Inghilterra, cone Newcastle interessate. Lo scrive AS .La Juventus vuole trovare una sistemazione ad Arthur . Il centrocampista brasiliano è reduce dall'infelice esperienza al Liverpool e probabilmente proseguirà la propria esperienza in Premier League ...

L'ex ds della Roma dice nuovamente addio al club andaluso. In vista una nuova avventura in Inghilterra La storia di Monchi al Siviglia è giunta al termine. Il club andaluso e l'Aston Villa hanno raggi ...