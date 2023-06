Aston Martin | in Canada all' attacco con le nuove pance

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ritocchi evidenti, restando fedeli a una linea progettuale che perha rappresentato il tratto distintivo della AMR23. Le novità avvistate a Montreal, pronte a scendere in pista per le ...

Gli avversari stanno provando ad avvicinarla: la Mercedes ha già corso dopo gli aggiornamenti, mostrando dei progressi; a Montreal toccherà allagareggiare riveduta e corretta. Ma ...... lo spagnolo Carlos Sainz si sbilancia un po' di più : "Ho fiducia che in Canada vedremo i frutti di quello che abbiamo portato in Spagna, mi aspetto più lotta con Red Bull,e Mercedes". ...... come confermato nel prosieguo dell'intervista, durante la quale ha preferito non commentare gli aggiornamenti che porterà l'o i progressi dimostrati dalla Mercedes nell'ultimo GP di ...

Canada, le foto di una Aston Martin AMR23 tutta nuova FormulaPassion.it

Dopo il Gran Premio di Spagna, l'Aston Martin è in cerca di riscatto nella bellissima Montreal. Nelle dichiarazioni successive alla gara del Montmelò, i membri della squadra britannica hanno chiarito ...Il pacchetto di novità perfeziona alcuni concetti chiave del progetto AMR23. I volumi delle pance, l'estrazione d'aria dal cofano motore sono le zone nelle quali si concentrano le novità ...