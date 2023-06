Assegno Unico | l’annuncio improvviso per giugno | le novità che spiazzano tutti

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 giugno 2023) I primi pagamenti “ricalcolati” dell’e Universale partiranno questo mese, ma ci sono alcune. Meglio muoversi per non perdere gli arretrati.per le famiglie con bambini non sarà solo il mese dei centri estivi in piscina ma anche quello degli aggiornamenti relativi all’e Universale. L’INPS pochi giorni fa ha reso nota l’esistenza di un nuovo pannello informativo. Lo scopo è venire incontro ai genitori italiani e far loro capire se abbiano o meno diritto a un conguaglio per maggio. Questo contributo infatti non viene erogato anello stesso momento e gli importi fra un mese e l’altro possono variare, anche in seguito a errori. Alcune domande sono bloccate e vanno aggiornate quanto prima. (ilovetrading.it)Molte famiglie sono ...