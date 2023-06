Assegnazioni provvisorie personale ATA | domande dal 21 giugno via PEC Si può far mandare dalla scuola Indicazioni da Reggio Calabria

: come compilare la domanda passo dopo passo " VIDEO TUTORIAL: come compilare le sezioni VIDEO TUTORIAL: come compilare la ...40:26 Chiarimenti sull'assegnazione provvisoria per gravi motivi di salutedocenti 2023: chi può presentare domanda dal 15 giugno, quali preferenze esprimere, quali ...Leggi nel nostro speciale tutte le info sullee le utilizzazioni Precedenze I docenti, che presentano domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, concorrono al ...

Assegnazioni provvisorie docenti 2023, precedenza assistenza: a chi spetta, condizioni per fruirne, documentazione da allegare Orizzonte Scuola

Le domande di assegnazione provvisoria, alla luce dell’intesa MIM-OOSS, potranno essere presentate da tutti i docenti di ruolo, nonché dagli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia, ...Fino al 5 luglio il personale docente assunto a tempo indeterminato può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria ...