Assegnazioni provvisorie 2023 | docenti concorso straordinario bis | che non hanno svolto l’anno di prova | possono presentare domanda? VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Fino al 5 luglio il personale docente assunto a tempo indeterminato puòdi utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico/24. Un punto poco chiaro riguarda ineoassunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 dabis:anche se nonsuperato l'anno die formazione? L'articolo .

19:29 Come viene calcolato il punteggio di base nella compilazione della domandadocenti 2023: chi può presentare domanda dal 15 giugno, quali preferenze esprimere, quali ...docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]e utilizzazioni, le date ...Chi ha rinviato l'anno di formazione e prova può partecipare alleNo. Se il docente ha rinviato il periodo di prova all'a.s. 2023/24 non può presentare domanda di ...

Assegnazioni provvisorie docenti 2023, il MODELLO DI DOMANDA per assunti GPS sostegno e straordinario bis. Partecipano in coda Orizzonte Scuola

LA SOCIETÀ. Le rassicurazioni di Autostrade Bergamasche sull’opera: «Sarà “viva”, la più moderna e con un giusto inserimento nel paesaggio». LE DOMANDE ONLINE. Negli uffici di Bergamo, Lovere e Trevig ...Pertanto, stando al contratto 2019/22, tali docenti non avrebbero potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria, se non fosse intervenuta l’intesa suddetta, che ha esteso loro quanto previsto ...