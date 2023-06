Asl Benevento | parte il corso di formazione regionale per la qualifica di Micologo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiil 19 giugno prossimo presso il polo Formativo dell’Asl BN, ildi durata biennale per operatori sanitari addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo sanitario dei funghi freschi e conservati, in commercio o raccolti per autoconsumo. I professionisti sanitari così formati, svolgeranno nell’ambito dell’Ispettorato Micologico, anche attività di supporto agli Ospedali ed ai Centri Antiveleni, in caso di sospetta intossicazione da funghi. L’Ispettorato Micologico è un servizio volto a tutelare la salute e la sicurezza della comunità dai rischi connessi al consumo di funghi. Con D.G.R.C. 587/2018 la Regione Campania ha istituito la Retedegli Ispettorati Micologici (R.R.I.M.) ed ha individuato l’Ispettorato dell’Aslcome nodo ...