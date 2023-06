Ascolti tv | Spagna-Italia vince il prime time

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Secondo gradino del podio per 'La Ragazza e l'Ufficiale', terzo 'Dritto e Rovescio' Rai1 ha vinto ildi ieri sera con la partita persa dall’guidata da Mancini contro la. L’incontro di Nations League, trasmesso dalla rete ammiraglia di viale Mazzini, è stato infatti seguito da 6.539.000 telespettatori pari al 33,47% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘La Ragazza e l’Ufficiale’ che ha ottenuto 1.751.000 telespettatori e uno share del 10,9%. Terzo posto per Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ che ha totalizzato 1.107.000 telespettatori e l’8,38% di share. Fuori dal podio su1 ‘Chicago Fire’ ha interessato 976.000 telespettatori (share del 5,22) mentre su Rai2 ‘Qualcosa di Speciale’ ne ha realizzati 889.000 (5,05% di share). Su La7 ‘Speciale Piazza Pulita – ...